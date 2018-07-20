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ديني

رأي الشرع في منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها..فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:10 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، إن منع الزوج لزوجته عن أهلها غير جائز وليس من حق الزوج ويأثم شرعا لأنه يتسبب في قطع صلة الرحم.

وأضاف "النواوي" خلال لقائه على فضائية "دريم" أن الشرع ما دام فيه نسب فالتساوي موجود ومقام الصلة مطلوب وليس القوامة معناها أن يمنع الرجل زوجته من الذهاب لأهلها، منوها إلى أنه لا يجوز أيضا للزوجة أن تذهب لأهلها دون علم زوجها.

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