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أخبار العالم

بن زايد: لقاء الرئيس الصيني أثمر عن رؤية متقدمة لمستقبل علاقاتنا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:29 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صورة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال لقائه مع شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الذى يقوم بزيارة الى الإمارات في أول زيارة لرئيس صينى للإمارات بعد 29 عاما.

وعلق بن زايد على الصورة قائلا: ‏مباحثاتنا وأخي محمد بن راشد مع الرئيس الصيني أثمرت عن رؤية متقدمة لمستقبل علاقاتنا الثنائية من خلال شراكة استراتيجية شاملة طويلة اﻷمد نعبر منها إلى مرحلة زاخرة بالنمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي.

واحتفت الإمارات بوصول الرئيس الصينى بمراسم خاصة، حيث رافقت طائرته منذ دخولها الأجواء الإماراتيه 12 طائرة حربية إماراتية من طرازى "إف 16" و"ميراج" تحية وترحيبًا بضيف البلاد.
بن زايد: لقاء الرئيس الصيني أثمر عن رؤية متقدمة لمستقبل علاقاتنا

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