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رياضة

إيقاف رئيس روما 3 أشهر بسبب تصريحاته عن الحكام

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:11 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، عن فرض الإيقاف لمدة 3 أشهر على جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك إثر تعليقاته المسيئة بشأن أحد الحكام.

وحرم يويفا بالوتا بذلك من "أداء مهام وظيفته" في البطولة اعتبارا من أول مباراة أوروبية لروما في الموسم المقبل، وستكون في دوري أبطال أوروبا بأحد يومي 18 و19 سبتمبر، ويستمر الإيقاف في البطولة حتى 11 أو 12 ديسمبر.

ووجه يويفا تهمة السلوك غير اللائق لرئيس نادي روما إثر توجيهه انتقادات لحكم مباراة الفريق أمام ليفربول في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي في مايو.

كذلك فرض يويفا غرامة مالية على نادي روما قيمتها 19 ألف يورو بسبب سلوك مشجعيه.

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