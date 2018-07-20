ضحية غاز الأعصاب بلندن يخرج من المستشفى

أفادت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن ضحية غاز الأعصاب "نوفيشوك"، تشارلي رولي، قد خرج من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع من محاولة اغتياله في لندن.



وكانت الشرطة البريطانية، الأسبوع الماضي أعلنت أنها عثرت على مادة "النوفيتشوك" السامة التي تسببت في تسميم شخصين، منهم رولي، في بريطانيا في زجاجة صغيرة بمنزل أحد الضحايا.



وأكدت الشرطة، أنه تم العثور على الزجاجة في منزل تشارلي رولي، حيث تم اختبارها من قبل الخبراء في مختبر الدفاع والعلوم والتكنولوجيا في بورتون داون، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".



ونقل رولي إلى مستشفى بمدينة سالزبوري البريطانية بعد تعرضه للتسمم بمادة النوفيتشوك في 30 يونيو الماضي، فيما توفى صديقه، دون ستورجيس، الأسبوع الماضي متأثرًا بالمادة السامة.