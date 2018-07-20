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شاهد... آخر ناجي من قبيلة الأمازون يتجولا عاريا في الغابات طوال 22 عاما

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:10 م
أكثر الرجال وحدة
أكثر الرجال وحدة في العالم
أحمد شريف
كشفت لقطات مذهلة لآخر ناجي معروف من قبيلة الأمازون وهو يتجول في الغابات المطيرة بمفرده طوال 22 عاما، بعد أن تم القضاء على بقية شعبه من قبل ناهبي الأراضي الذين استولوا على الأراضي منذ عقدين من الزمن.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، رجل نصف عاري في الخمسين من عمره يستخدم فأس لقطع احد الشجار في مقطع صور من قبل مسؤولي الحكومة البرازيلية في ولاية روندونيا النائية.

ويعتقد انه هناك 113 قبيلة غير مسيطر عليها تعيش في الأمازون بينها 27 قبلية رأها الخبراء الذين تتبعوا تحركاتهم.

وكان تم تصوير هذا الرجل لأول مرة عام 1998 حيث يقضي معظم وقته في صيد خنازير الغابات والطيور والقرود بقوس وسهم ويعيش في كوخ محاط بثمرة البابايا الاستوائية.

ويعتقد خبراء من الوكالة البرازيلية للقبائل المحلية تدعى "FUNAI"، أن هذا الرجل ينتمي إلى قبيلة من ستة او خمسة قبائل قتلوا من قبل المزارعين في التسعينات.

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