لاميلا يجدد تعاقده مع توتنهام لمدة 4 أعوام

مدد صانع الألعاب الأرجنتيني إريك لاميلا يوم الجمعة عقده مع فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم 4 أعوام.



وسيبقى لاميلا بموجب عقده الجديد مع توتنهام حتى 2022، ليسير على خطى زميله هاري كين اللذي مدد عقده أواخر الموسم الماضي.



ونشر النادي على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه "يسعدنا أن نعلن أن إريك لاميلا وقع عقدا جديدا مع النادي حتى عام 2022". وكان لاميلا عاد في نوفمبر الماضي إلى الملاعب بعد عودته من الإصابة، وشارك في 33 مباراة سجل فيها 4 أهداف، أحدها في المباراة في مرمى ليستر سيتي في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانضم لاميلا، 26 عاما، إلى توتنهام قادما من روما الإيطالي في 2013. وخاض مع الفريق اللندني 154 مباراة سجل فيها 23 هدفا. وشارك مع منتخب بلاده منذ 2011 في 23 مباراة سجل فيها 3 أهداف.