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أخبار العالم

الاشتباه في هدية منحها بوتين لترامب خلال قمة هلسنكي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:15 م
دونالد ترامب وزوجته
دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مع فلاديمير بوتين في هلسنكي
محمد عثمان
أعلن رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس، أن الكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، تخضع لفحص دقيق.

وقال كوتس في مقابلة خلال منتدى اسبن الأمني: "لدينا إمكانية فحص مثل تلك الاشياء لتحديد إذا ما كانت بها شيء ما.. أنا متأكد من أنه يتم فحص هذه الكرة بدقة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وكان بوتين أهدى ترامب كرة كأس العالم في شكل هدية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب قمتهما في هلسنكي، حيث أعطى بوتين الكرة لترامب قائلًا: "الكرة في ملعبكم" ردا على سؤال حول من يملك المبادرة في القضية السورية.

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