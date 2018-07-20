أول تعليق من السعودية على قانون القومية اليهودية

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية اليهودية المثير للجدل.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله: "القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".



وتابع المصدر: "يجب أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة".

