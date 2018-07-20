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المفتي: نستقبل 3 آلاف سؤال يوميا بمختلف الإدارات .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:22 م
شوقي علام، مفتي الجمهورية
شوقي علام، مفتي الجمهورية
هاني حسين
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء تعتبر أقدم دار إفتاء على مستوى العالم ولها من الخبرة الإفتائية الكثير، وتتمتع بخبرات متراكمة عبر الزمن، مضيفا: "نقرأ ونرصد حركة المجتمع عبر دار الإفتاء".

وأضاف " علام " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المواطنين يتوافدون بتساؤلات لدار الإفتاء من أجل الحصول على إجابة لإستفساراتهم، ويصل حجم الأسئلة التي تصل للدار من المواطنين في الأيام العادية من 2500 سؤال وحتى 3000 سؤال يوميا.

وتابع: " دار الإفتاء تولاها كبار العلماء على مر العصور .. وأنشأنا تحت مظلة الدار الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ويرأسها مفتي مصر باتفاق مؤسسي الأمانة".

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