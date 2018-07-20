رونالدو: هدفي إسعاد الجماهير الإيطالية الفترة المقبلة

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا إلى نادي يوفنتوس، عن رضاه تجاه خطوة اللعب في الدوري الإيطالي رفقة البيانكونيري، بداية من الموسم الجديد.



وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد وقعت على عقد لمدة 4 سنين مع يوفنتوس، أنا سعيد للغاية، وراضٍ تمامًا لأنني في واحد من أعظم الأندية في التاريخ".



وأضاف: "إنه أمر عظيم أن أكون هنا، وأتمنى أن أبدأ جيدًا بتحقيق أهداف مهمة، وأود أن أجعل الجماهير الإيطالية سعيدة، هذا هو هدفي".



وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 112مليون يورو.