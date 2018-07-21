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ديني

الإفتاء: رسول الله أوصى أبي هريرة بالحرص على 3 أمور طوال حياته

السبت 21/يوليه/2018 - 05:00 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك ثلاثة أمور أوصى بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه-.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- بالمداومة على ثلاثة أعمال وعدم تركها طوال حياته، وهي: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأداء صلاة الضحى، وصلاة الوتر قبل النوم.

واستشهدت بما رواه البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- قَالَ : «أَوْصَانِي خَلِيلِي –صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ».

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