الإفتاء: رسول الله أوصى أبي هريرة بالحرص على 3 أمور طوال حياته

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك ثلاثة أمور أوصى بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه-.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- بالمداومة على ثلاثة أعمال وعدم تركها طوال حياته، وهي: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأداء صلاة الضحى، وصلاة الوتر قبل النوم.



واستشهدت بما رواه البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- قَالَ : «أَوْصَانِي خَلِيلِي –صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ».

