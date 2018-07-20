المركزي يتوسع في طباعة النقود بـ453.6 مليار جنيه في مارس

رفع البنك المركزي المصري من عملية طباعة النقود خلال مارس الماضي إلي 453.643 مليار جنيه مقارنة بتكلفة طباعة بلغت 444.9 مليارا في فبراير السابق له بفارق8.74 مليار جنيه ومقارنة بـ 444.441 مليار جنيه في يناير من العام المذكور بزيادة سجلت 9.2 مليار جنيه.



و كشف تقرير صادر عن البنك المركزي واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أن معدل الزيادة لعملية طباعة واصدار النقود علي مستوي الفئات النقدية المختلفة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي و تحديدا بنهاية مارس 2018 بالمقارنة بالربع الثاني له في ديسمبر 2017، سجل 9.313 مليار جنيه.



وحذر خبراء الاقتصاد والمصارف من عملية توسعات البنك المركزي المصري لاصدار النقود، معتبرين انها احد أسباب زيادة التضخم.



واعلن البنك في آخر تقرير له عن التضخم أن معدل التضخم الأساسي الشهري ارتفع بمعدل 0.1% ليسجل 1.6% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ1.5% في مايو من نفس العام ؛ بالرغم من تحسن معدلات التضخم السنوية عند 10.9% في يونيو الماضي بالمقارنة بـ 11.1% في مايو من نفس العام.