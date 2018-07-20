أسامة ربيع: 16.2% زيادة في عائد قناة السويس مقارنة بالعام الماضى

قال الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، إن عائد قناة السويس ارتفع فى العام الحالى مقارنة بالعام الماضى بحوالى 16.2%، موضحا أن هذه الزيادة تأتي بعد إنشاء قناة السويس الجديدة والنظرة الصائبة للقيادة السياسية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج مصر فى أسبوع المذاع على قناة تن من تقديم الإعلامية سوزان شرارة، أن حفر قناة السويس الجديدة عمل على زيادة الدخل القومى، مؤكدا أن هناك بعض السفن العملاقة أصبحت تعبر القناة مقارنة بالفترة الماضية.



وأشار إلى أن عائد القناة يعود على البلد ويساعد فى نمو الاقتصاد.