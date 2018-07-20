ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس البرلمان الإيطالي: نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:25 م
عبد العال ورئيس مجلس
عبد العال ورئيس مجلس النواب الإيطالي
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بروبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى بمقر مجلس النواب الإيطالى والوفد المرافق له، حيث انتهز الوفد المصرى الساعات القليلة التى تواجد فيها فى روما كترانزيت بترتيب من السفارة المصرية فى روما فى لقاء رئيس مجلس النواب الإيطالى بحضور السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور على عبد العال جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية البحر المتوسط وحدود الاتحاد الأوروبى من الجهة الجنوبية وكذلك جهود مصر فى مكافحة الارهاب وماحققته من إنجاز تشريعى فى السنوات الثلاثة الماضية فى ضوء تحقيق الأمن والاستقرار وتثبيت مؤسسات الدولة الذى تحقق بعد 30 يونيه فى ضوء مناخ الاستثمار وحرية دخول وخروج الأموال والمشروعات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن مصر تسعى لتكون مركز طاقة إقليمى خاصة الغاز الطبيعى.

كما أعرب رئيس مجلس النواب الإيطالى خلال اللقاء عن سعادته بتلبية الدكتور على عبد العال لهذا اللقاء رغم ضيق الوقت، مؤكدًا أن إيطاليا تقدر لمصر الدور المحورى الذى تلعبه فى كل القضايا الإقليمية فى الشرق الأوسط وأن الدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية في جنوب المتوسط مهم ومقدر، مؤكدًا أن إيطاليا تقدر دعم مصر للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأشاد رئيس البرلمان الإيطالي بالتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة وأنه غير مسبوق، وأن العلاقات المصرية الإيطالية تتحسن يومًا بعد يوم وأن حل بعض القضايا العالقة سينقل العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب وهو أمر منتظر في المستقبل.

ووجه الدكتور علي عبد العال الشكر لروبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى على حسن استقباله ووقته وقاما بتبادل الهدايا التذكارية، كما وجه الدكتور عبد العال الدعوة لرئيس مجلس النواب الإيطالى لزيارة البرلمان المصري الذي أبدى سعادته واستعداده التام لتلبية الزيارة.

وحضر اللقاء النائبان طارق رضوان وكريم درويش والمستشار محمود فوزى والسفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا.
رئيس البرلمان الإيطالي: نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية.. صور
رئيس البرلمان الإيطالي: نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية.. صور
رئيس البرلمان الإيطالي: نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية.. صور
رئيس البرلمان الإيطالي: نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية.. صور
رئيس البرلمان الإيطالي: نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية.. صور
رئيس البرلمان الإيطالي: نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية.. صور

ترشيحاتنا

محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

رجل أعمال مصري يشتري 55% من نادي استون فيلا

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

شاهد.. لحظة القبض على المتهمين بإنشاء مصنع لكبس الهيروين في العبور

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

نيويورك تايمز: القاهرة تجاهلت الخلاف مع أنقرة لانقاذ حياة ساحر تركي

إيقاف رئيس روما 3 أشهر بسبب تصريحاته عن الحكام

لأول مرة.. ترامب يفقد أعصابه ويهدد بوتين علنًا

الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

فيديو

علام: 3400 حالة طلاق شهريا.. ونفتي بوجوب التنفيذ في حالة أو اثنين
شوقي علام: الفتوى صنعة وتمر بمراحل عدة .. فيديو
شوقي علام : رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري .. فيديو
هاني رسلان: فتح المعابر نقطة تحول في العلاقة بين مصر والسودان
المفتي: نستقبل 3 آلاف سؤال يوميا بمختلف الإدارات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟