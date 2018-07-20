أسامة ربيع: إنهاء البنية التحتية لأرصفة وموانئ قناة السويس نهاية 2018





موضحا ان تلك الاشياء تساعد فى جذب الاستثمار.



وأضاف خلال حواره ببرنامج مصر فى أسبوع المذاع على قناة تن من تقديم الإعلامية سوزان شرارة، أن أكبر مشروع موجود فى القناة حاليا هو مصنع البتروكيماويات الموجود فى السخنة.



وأشار إلى أن هناك مشروعات كثيرة ستتم قريبا فى المنطقة الاقتصادية فى القناة منها مشروعات السيارات والمشاريع الطبية وغيرها، مؤكدا ان نهاية العام الحالى سنشهد تلك الاستثمارات.

قال الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، إن الخطة الموضوعة للقناة فى نهاية 2018 تؤكد أن المنطقة الاقتصادية ستنتهى من عمل البنية التحتية للأرصفة والموانئ الذي سيتم عليها المشروعات بالكامل في نهاية العام المذكور.