شراكة رسمية بين السعودية وصحيفة بريطانية كبرى

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس الخميس، عن شراكة رسمية بينها وبين صحيفة "إندبندنت" البريطانية وذلك لإطلاق 4 مواقع إخبارية باللغات العربية والأردية والتركية والفارسية.



وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن المجموعة السعودية تعتبر إحدى أهم المجموعات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، فيما يأتي هذا المشروع الجديد في سياق النمو الاستراتيجي لموقع "إندبندنت" الذي وسّع مؤخرًا من أعماله العالمية بتعيين مراسلين في مدن عالمية جديدة، من بينها دلهي، وموسكو، والقدس، وإسطنبول.



وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، غسان بن عبد الرحمن الشبل، إن "المجموعة ستعلي بهذا التعاون المتميز مع (الإندبندنت) من مستوى أعمالها في المشاريع العالمية المرخصة إلى أفق بعيد"، مضيًفا أن "انتشار رسالتنا الإعلامية بهذا المشروع المتعدد اللغات الذي يستهدف مئات الملايين من القراء حول العالم سيكون بعيد المدى، وإن الجماهير التي يستهدفها هذا المشروع ستكون أعدادها كبيرة جدا".



من جهته، قال زاك ليونارد، العضو المنتدب في شركة "إندبندنت"، إن هذا الفصل الجديد من التعاون يشكل لـ"إندبندنت" فرصة للبناء على إرثها الذي اكتسبته على مدى 31 سنة من النشاط، ويزيد من انتشارها في حقبة متميزة من التغيير السريع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.