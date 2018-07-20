ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شراكة رسمية بين السعودية وصحيفة بريطانية كبرى

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:27 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أمس الخميس، عن شراكة رسمية بينها وبين صحيفة "إندبندنت" البريطانية وذلك لإطلاق 4 مواقع إخبارية باللغات العربية والأردية والتركية والفارسية.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن المجموعة السعودية تعتبر إحدى أهم المجموعات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، فيما يأتي هذا المشروع الجديد في سياق النمو الاستراتيجي لموقع "إندبندنت" الذي وسّع مؤخرًا من أعماله العالمية بتعيين مراسلين في مدن عالمية جديدة، من بينها دلهي، وموسكو، والقدس، وإسطنبول.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، غسان بن عبد الرحمن الشبل، إن "المجموعة ستعلي بهذا التعاون المتميز مع (الإندبندنت) من مستوى أعمالها في المشاريع العالمية المرخصة إلى أفق بعيد"، مضيًفا أن "انتشار رسالتنا الإعلامية بهذا المشروع المتعدد اللغات الذي يستهدف مئات الملايين من القراء حول العالم سيكون بعيد المدى، وإن الجماهير التي يستهدفها هذا المشروع ستكون أعدادها كبيرة جدا".

من جهته، قال زاك ليونارد، العضو المنتدب في شركة "إندبندنت"، إن هذا الفصل الجديد من التعاون يشكل لـ"إندبندنت" فرصة للبناء على إرثها الذي اكتسبته على مدى 31 سنة من النشاط، ويزيد من انتشارها في حقبة متميزة من التغيير السريع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

ترشيحاتنا

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صفعة جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

افتتاح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر.. فيديو وصور

فضيحة جديدة لـ ترامب مع ممثلة إباحية

بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو

نيويورك تايمز: القاهرة تجاهلت الخلاف مع أنقرة لانقاذ حياة ساحر تركي

سموحة في أزمة مع اتحاد الكرة بسبب نيمار الزمالك

ماني يجدد تعاقده مع ليفربول ويرتدي القميص رقم 10

شاهد.. لحظة القبض على المتهمين بإنشاء مصنع لكبس الهيروين في العبور

شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم

في خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يبكي 3 مرات ويطالب رجال الأعمال بالاستثمار في الصناعات الأساسية.. ويؤكد: قضاء حوائج الناس أكثر ثوابا من تكرار الحج و سقي الماء أفضل الصدقات.. و150 ألف مئذنة تصدح بالحق

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا قبل لقاء بتسوانا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

فيديو

علام: 3400 حالة طلاق شهريا.. ونفتي بوجوب التنفيذ في حالة أو اثنين
شوقي علام: الفتوى صنعة وتمر بمراحل عدة .. فيديو
شوقي علام : رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري .. فيديو
هاني رسلان: فتح المعابر نقطة تحول في العلاقة بين مصر والسودان
المفتي: نستقبل 3 آلاف سؤال يوميا بمختلف الإدارات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟