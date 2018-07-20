نائب رئيس هيئة قناة السويس يرد على شائعة القرض

رد الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، على الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى بأن القناة سوف تقترض فى الفترة المقبلة، وقال إن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج مصر فى أسبوع المذاع على قناة تن من تقديم الإعلامية سوزان شرارة، أن أموال القناة موجودة وانها تدعم جميع المشروعات القومية الموجودة فى مصر، وتدعم الاقتصاد القومى وأن دخل القناة يدخل للبلد.



وأشار إلى أن القناة لم ولن تقترض أي أموال، مؤكدا ان الاخبار التى تنشر بهذه الطريقة شائعات والجميع يعلم الهدف منها.