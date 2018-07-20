الجمباز يحصد 8 ميداليات بدورة الالعاب الافريقية

حصدت بعثة الجمباز المصري المشاركة في دورة الألعاب الافريقية للشباب والمقامة حاليا بالجزائر اليوم الجمعة، 8 ميداليات متنوعة منها 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية.



وحصل اللاعب عبدالرحمن عبد الحليم علي ذهبية الحركات الارضيّة وبرونزية حصان الحلق، واللاعب زياد خاطر ذهبية حصان الحلق، واللاعب محمد مختار فضية الحلق، واللاعبة جنا ابراهيم ذهبية المتوازي، واللاعبة مي حازم فضية المتوازي، واللاعبة نغم أيمن برونزية حصان القفز.



وبذلك يرفع الجمباز رصيد ميدالياته فى نهائيات الأجهزه للفنى بنين وبنات إلي 9 ذهب و3 فضة و2 برونز.