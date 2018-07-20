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تعليم

الرواية المصرية في رسالة دكتوراه بدار علوم القاهرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:01 م
صورة الباحث من رسالة
صورة الباحث من رسالة الماجستير
ابراهيم الديب ومي شاهين
يناقش قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه بعنوان: "دراسات المستشرقين الإنجليز حول الرواية المصرية منذ منتصف القرن العشرين حتى 2010"، المقدمة من المدرس المساعد بالقسم شريف حتيتة الصافي، الثلاثاء المقبل.

تتكون لجنة الحكم والمناقشة من: عبد المطلب زيد، أستاذ بقسم البلاغة والنقد بالكلية "مشرفًا"، وعبد الحميد شيحة، أستاذ بقسم الدراسات الأدبية بالكلية وعضو مجمع اللغة العربية "مشرفًا مشاركًا"، ومحمد أحمد بريدي، أستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف "مناقشًا"، ومحمد شفيع الدين السيد، أستاذ بقسم البلاغة والنقد بالكلية، وعضو مجمع اللغة العربية "مناقشًا".

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