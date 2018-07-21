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برلمان

برلمانى: زيارة السيسي للسودان بعد توليه الرئاسة دليل عمق العلاقات

السبت 21/يوليه/2018 - 08:02 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره السوداني
أمينة الدسوقى
قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤن الأفريقية بالبرلمان، إن العلاقات المصرية السودانية تشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الحالية والتى بدأت بعدة زيارات للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة.

وتابع أبو الخير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن إجراء الرئيس السيسي زيارته الأولى للسودان بعد تولي فترة رئاسية ثانية يدل على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبتهما فى إحداث تطوير، فضلا عن وجود حالات تطابق فى الرؤى وإحداث تنمية حقيقية لتحقيق المصلحة المشتركة.

وأكد النائب أن العلاقات بين البلدين عريقة، وتحتاج إلى تنمية وخطوات فعلية ومشروعات لتخطى الصعاب فضلا عن ضرورة تحقيق نتائج فى مشروعات الكهرباء والربط النقلى بين الدولتين، لافتا إلى أن القمة المصرية السودانية أنتجت تشكيل لجنة مشتركة من أجل تفعيل كافة الاتفاقيات وتنفذها على أرض الواقع.

كانت القمة المصرية السودانية بالخرطوم بين الرئيسين السيسي والبشير، وجهت بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية التنفيذية، لبلورة مشروعات مشتركة بجداول زمنية محددة يتم الالتزام بها".

وتضم لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التي تم إقرارها خلال القمة سوف تضم في عضويتها وزراء الري والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة ".

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