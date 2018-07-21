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محافظات

الانتهاء من تدريب قيادات الإدارة المحلية بسوهاج

السبت 21/يوليه/2018 - 01:40 ص
.الانتهاء من تدريب
.الانتهاء من تدريب قيادات الإدارة المحلية بسوهاج
خالد رياض
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنتهاء البرنامج التدريبي المكثف لتنمية مهارات قيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، والذى عقد بديوان المحافظة لمدة ٥ أيام، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك فى اطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومواكبة التطوير والتحديث فى مجالات الإدارة.

وأوضح المحافظ، فى بيان أمس، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية فى النواحى الإدارية والقانونية والسلوكية، مؤكدا نجاح البرنامج الذى حاضر فيه نخبة من المدربين على مستوى عال من المهارة العلمية ضمت أساتذة من جامعة سوهاج، وخبراء من مديرية التنظيم والإدارة، وديوان عام المحافظة.

وأضاف على رفاعى، مدير عام الموارد البشرية بديوان المحافظة، أن إدارة التدريب بالديوان قد قامت بتنفيذ توجيهات المحافظ بعقد الدورات التدريبية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات هذا العام لتنمية مهارات العاملين فى مختلف المجالات.

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