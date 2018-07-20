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فن

في ذكرى ميلاده .. أبرز أعمال محمد رشدي الغنائية والسينمائية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:00 م
صدى البلد
أحمد البهي
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير محمد رشدى، والذى يعد واحدًا من أبرز المطربين الشعبيين فى الوطن العربى، ولعل أبرز أغانيه عدوية، تحت الشجر، كعب غزال، ياليلة ما جانى الغالى، طاير يا هوى، عرباوي، ميتا أشوفك، والله وأحلويتي .

كما دخل مجال التمثيل من خلال أفلام ، المارد ، عدوية" ، ورد وشوك، الزوج العازب، "حارة السقايين"، فرقة المرح .


وكون محمد رشدى مع الملحن بليغ حمدي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثلاثيًا فنيًا، حيث كان سببًا في انتشار الأغنية الشعبية ورواجها، على الرغم من نجاحهم مع عبد الحليم حافظ فى هذا التوقيت، الا ان الصدى الجماهيري الواسع الذي حققوه مع " رشدى " جعلهم يتجهون للتعاون معه. 

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