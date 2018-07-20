شوقي علام: دار الإفتاء هي العقل النابض للأزهر .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء المصرية هي العقل النابض للأزهر الشريف، مضيفا:"من يعمل في تلك الدار ويتصدر للفتاوي متبني لعقلية الأزهري التي تعتبر عقلية فريدة جامعة لا تقصي أحدا ولا تبعد أحدا من الدين".



وأضاف " علام " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن منهجية الأزهر الشريف قائمة على ثلاثة أسس منها المذهبية بأبعادها المختلفة وتعددها، وتلك المذهبية لا تعني إبعاد مذهب وإقصاء آخر.



وتابع:" لم نجد على مر الدراسة في الأزهر قيام فقيه او أستاذ بالأزهر بالتفوه بعبارة تهين أي مذهب من المذاهب الأربع".



وأكمل:" العالم بأكمله يتجه إلى الأزهر الشريف، والأزهر تبنى منهجية داعية للاستقرار والبناء والتعاون والتكامل".