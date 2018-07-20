قوات الأمن العراقية تدخل حالة الإنذار في عدد من مناطق بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بدخول القوات الأمنية "حالة الانذار" في عدد من مناطق العاصمة بغداد.



جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية.



وكان مصدر أمني عراقي أعلن، في وقت سابق اليوم، حدوث حالات اختناق وإصابات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية بساحة التحرير، وسط بغداد.



وتظاهر المئات من الأشخاص اليوم، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما حاولت قوات مكافحة الشغب تفريقهم.