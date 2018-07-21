سوهاج في أسبوع.. ضبط أجبان وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك.. وبنك مصر يدعم مستشفى الجامعة بـ11 مليون جنيه.. وتغطية مصرف جرجا بتكلفة 41 مليون جنيه

ضبط أجبان وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

بنك مصر يدعم مستشفى سوهاج الجامعي بـ 11 مليون جنيه

قوافل بيطرية توقع الكشف على 1298 حيوانا بسوهاج

تغطية ترعة جرجا – العوامر" بتكلفة 41 مليون جنيه بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج عددا من الأحداث خلال الأسبوع الماضي حيث تم ضبط أجبان وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك بمدينة المنشاة، وقدم بنك مصر دعم لمستشفي سوهاج الجامعة بـ 11 مليون جنيه وتم صدور قرار بتغطية مصرف جرجا بتكلفة 41 مليون جنيه.قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة قامت بحملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط كميات من الأجبان والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأوضح صلاح الميري، رئيس مدينة المنشاة أنه تم ضبط 40 كيلو جبنة بيضاء، و20 كيلو خلطة حواوشى، و4 كيلو جبنة شيدر، و25 كيلو بسكوت و5 كيلو كراتيه، وضبط 27 كيلو حلاوة طحينية منتهية الصلاحية، و8 كيلو بسكويت محشى منتهى الصلاحية، و9 كيلو كريمة بالشيكولاته منتهية الصلاحية، و12 كيلو طحينة أكياس منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالمضبوطات لحين عرضها على النيابة وإعدامها بالطرق القانونية اللازمة.قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة قد تلقت خطابا من بنك مصر يفيد بتخصيص ١١مليون جنيه، لدعم وشراء أجهزة طبية لتجهيز وحدتي الحالات الحرجة واستقبال الطوارئ بقسم طب الأطفال بالمستشفي الجامعي.وأضاف رئيس الجامعة، أنه في سبيل تفعيل هذه المنحة اتخذت الجامعة إجراءات عاجلة، تمثلت في تكليف ادارة المستشفى، وقسم الاطفال بسرعة الانتهاء من وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لكل جهاز، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار جهود الجامعة، لتوفير تمويل خارجي بالإضافة إلي موازنة الدولة لدعم المستشفي الجامعي، وتوفير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضي محافظات الصعيد.وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية، بقرية أولاد شلول، وبقرية نجع مناع، حيث تم الكشف والعلاج خلال القافلتين على 1298 حالة من الحيوانات والطيور، حيث تم الكشف علي 644 بأولاد شلول، و 654 بقرية مناع.وقال رئيس الجامعة إن عدد الطلاب المشاركين بالقوافل يبلغ 160 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 20 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف أقسام الكلية كقسم الجراحة، طب الحيوان، الولادة، أمراض الدواجن، الصحة والطب الوقائى.أعلن محافظ سوهاج، عن البدء فى تغطية ترعة "جرجا - العوامر - بيت داود" بطول ٣ كم وبتكلفة ٤١ مليون جنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتغطية الترع والمساقى التى تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى، للحد من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين.وأضاف المحافظ، أنه تتم تغطية الترع والمصارف التى تخترق الكتل السكنية شديدة الكثافة، خصوصًا أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث نتيجة إلقاء المخلفات على جانبى هذه المجارى وداخلها، علاوة على الحماية من مخاطر التعديات للحفاظ على صحة المواطنين.وأوضح على يوسف ابوعقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا أن أعمال تغطية الترعة فى اطار المشروع القومى لتنمية الصعيد وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة لمشروع تغطية ترعة جرجا - العوامر - بيت داود بطول ٣ كم وبتكلفة ٤١ مليون جنية وسوف يبدأ العمل خلال الاسبوع القادم ويتم بالتعاون مع مديرية الرى بسوهاج وسوف يتم الانتهاء من أعمال التغطية خلال عام.