المركزي يطبع 1.3 مليار ورقة فئة 200 جنيه بـ 260.3 مليار مارس الماضي

طبع البنك المركزي المصري 1.302 مليار ورقة من عملة الـ200 جنيه بقيمة بلغت 260.3 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 1.3 مليار ورقة من نفس العملة بـ 254.31 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي بزيادة بلغت 6 مليارات جنيه، ومقارنة بـ 1.27 مليار ورقة بـ 253.52 مليار جنيه في يناير السابق بفارق 6.85 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه قام بطبع نحو 1.53 مليار ورقة من عملة الـ100 جنيه بقيمة 152.91 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 150.31 جنيه ومقارنة بتكلفة طباعة بلغت 150.214 مليار جنيه في يناير 2018.



وذكر التقرير ان البنك طبع عملة الـ50 جنيها بـ 23.6 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 23.834 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 24.25 مليار جنيه في يناير 2018.