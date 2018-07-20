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أخبار العالم

قائد عمليات بغداد: الأمن لم يشتبك مع المتظاهرين بساحة التحرير

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:28 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
أ ش أ
نفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، اليوم الجمعة، حدوث أي اشتباك بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقال الربيعي -في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية- "إن المواطن من حقه أن يتظاهر من أجل المطالبة بحقوقه، ولكن في الوقت نفسه نريد تظاهرات سلمية لا يوجد فيها تعد من الجهتين"، وإن القوات الأمنية مهمتها حماية المتظاهرين.

وتظاهر المئات من الاشخاص، اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما حاولت قوات مكافحة الشغب تفرقتهم.

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