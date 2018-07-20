محتجون في العراق يطالبون بإسقاط الأحزاب السياسية

تظاهر آلاف العراقيين الغاضبين من تردي الخدمات في العاصمة بغداد وفي البصرة جنوب البلاد اليوم الجمعة ورددوا هتافات مناهضة للأحزاب السياسية في تصعيد لمظاهراتهم التي يدعمها كبار رجال الدين بالعراق.



وفي البصرة التي عانت من سنوات من الإهمال ومستوى متدن من الاستثمارات احتشد نحو ثلاثة آلاف متظاهر خارج مقر المحافظة.



وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط الأحزاب السياسية" في شعار مشابه لآخر شاع في وقت ثورات الربيع العربي في 2011 يطالب بإسقاط الأنظمة الحاكمة.



ويأتي ذلك فيما يواجه السياسيون العراقيون صعوبات في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات جرت في 12 مايو وشابتها مزاعم بالتزوير.



ووعد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى لولاية ثانية، بأن حكومته ستخصص تمويلا لمشروعات الكهرباء والمياه في البصرة.



وأمس الخميس دعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته بالمركز الأول في الانتخابات العراقية، جميع الساسة إلى تأجيل جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لمطالب المحتجين بتحسين الخدمات في الجنوب.



وتمكن الصدر من قبل في حشد عشرات الآلاف من المواطنين للضغط من أجل الاستجابة لمطالبه. وشن مسلحون تابعون له انتفاضات عنيفة ضد القوات الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003.



وعبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه أيضا مع المحتجين.



واجتاحت الاحتجاجات مدنا في الجنوب وهي المنطقة التي يتركز فيها الشيعة، وقتل خلالها ثلاثة متظاهرين وأصيب العشرات من أفراد الأمن.



واحتشد المحتجون في بعض المناطق في مدخل حقول نفطية كبرى لكن مسؤولين قالوا إن الإنتاج لم يتأثر.



وعبر نحو 300 شخص اليوم الجمعة عن غصبهم في أحد الميادين الرئيسية في بغداد ورفع أحدهم لافتة كتب عليها "ثورة الفقراء".