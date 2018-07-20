ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محتجون في العراق يطالبون بإسقاط الأحزاب السياسية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:27 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
رويترز
تظاهر آلاف العراقيين الغاضبين من تردي الخدمات في العاصمة بغداد وفي البصرة جنوب البلاد اليوم الجمعة ورددوا هتافات مناهضة للأحزاب السياسية في تصعيد لمظاهراتهم التي يدعمها كبار رجال الدين بالعراق.

وفي البصرة التي عانت من سنوات من الإهمال ومستوى متدن من الاستثمارات احتشد نحو ثلاثة آلاف متظاهر خارج مقر المحافظة.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط الأحزاب السياسية" في شعار مشابه لآخر شاع في وقت ثورات الربيع العربي في 2011 يطالب بإسقاط الأنظمة الحاكمة.

ويأتي ذلك فيما يواجه السياسيون العراقيون صعوبات في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات جرت في 12 مايو وشابتها مزاعم بالتزوير.

ووعد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى لولاية ثانية، بأن حكومته ستخصص تمويلا لمشروعات الكهرباء والمياه في البصرة.

وأمس الخميس دعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته بالمركز الأول في الانتخابات العراقية، جميع الساسة إلى تأجيل جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لمطالب المحتجين بتحسين الخدمات في الجنوب.

وتمكن الصدر من قبل في حشد عشرات الآلاف من المواطنين للضغط من أجل الاستجابة لمطالبه. وشن مسلحون تابعون له انتفاضات عنيفة ضد القوات الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003.

وعبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه أيضا مع المحتجين.

واجتاحت الاحتجاجات مدنا في الجنوب وهي المنطقة التي يتركز فيها الشيعة، وقتل خلالها ثلاثة متظاهرين وأصيب العشرات من أفراد الأمن.

واحتشد المحتجون في بعض المناطق في مدخل حقول نفطية كبرى لكن مسؤولين قالوا إن الإنتاج لم يتأثر.

وعبر نحو 300 شخص اليوم الجمعة عن غصبهم في أحد الميادين الرئيسية في بغداد ورفع أحدهم لافتة كتب عليها "ثورة الفقراء".

ترشيحاتنا

طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو

شبكة أمريكية: فندق مصري ضمن الأفضل عالميا

خبير آثار يفسر علميا وتاريخيا.. وجود المياه بـ تابوت الإسكندرية

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

في ذكرى 23 يوليو.. 4 ضباط أحرار من مجلس قيادة الثورة إلى قبة البرلمان.. صور

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

محمد صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد إجازة المالديف

رونالدو: هدفي إسعاد الجماهير الإيطالية الفترة المقبلة

أحمد رزق ينشر صورة مع أسرته

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

ماني يجدد تعاقده مع ليفربول ويرتدي القميص رقم 10

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

فيديو

أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو
طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو
أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو
علام: زواج القاصرات مفاسده كثيرة وفقا للأبحاث العلمية.. فيديو
شوقي علام: دار الإفتاء هي العقل النابض للأزهر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟