أنور قرقاش: قطر تمنع شعبها من أداء فريضة الحج

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن إمارة قطر تحاصر شعبها لمنعه من أداء فريضة الحج.



وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن منع قطر لشعبها من أداء فريضة الحج هو أمر مروع، من الواضح أن هناك حصار لمنع القطريين من الحج".



وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، أمس الخميس، عن تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين فى أداء الفريضة هذا العام، بعد حجب السلطات القطرية للرابط القديم.



وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة