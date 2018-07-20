الصناعات المعدنية والهندسية: الدولة نجحت في تطوير قطاع الحديد

قال، المهندس، خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ان الدولة تولى أهمية خاصة لتطوير الصناعة بشكل عام، مضيفا ان صناعات الحديد والصلب لها نصيب كبير من ذلك الاهتمام.



واكد، الفقي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الرئيس السيسي اشار في خطاباته اكثر من مرة انه، لا بيع ولا تصفية ولا خصخصة وهو ما يؤكد أن هذه الصناعة لابد لها من تطور خاصة فى ظل الغطاء الاقتصادى القوى.



وذكر، رئيس النقابة العامة، ان التطوير حدث بالفعل لمصنع الحديد والصلب بحلوان وفق توجيهات مستمرة للرئيس السيسي في إطار خطة تستهدف الوصول بانتاج الشركة الي 750 الف طن سنويا، مضيفا ان تطوير مشروع الحث الكهربائي بشركة مصانع الدلتا للصلب مستمر للوصول بالإنتاج الى 200 الف طن سنويا.



أوضح، الفقي، انه تم الانتهاء من تطوير شركات النحاس المصرية وميتالكو، مشيرا الي انه تم ضخ الاستثمارات للمشروع العملاق بمجمع الالمونيوم.



أشار نائب رئيس الاتحاد ، الى ان شركة السبائك الحديدية نجحت فى تصدير سبيكة الفيروسيليكون الى أسواق الاتحاد الأوروبي مضيفا انها تفوقت على كل المنافسين في تصنيعة.