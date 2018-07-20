القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

تشعرين بالملل في اختيار الملابس المناسبة للمناسبات، والأفراح، ولا تريدين ارتداء الفساتين السواريه، وتحتاجين إلى خيارات أخرى، لذا قمنا بجمع أبرز البدائل التي يمكن ان ترتديها في المناسبات و تغنيك عن ارتداء الفساتين السواريه ، أبرزها القمصان الشيفون، فهي تعطي اطلالة انيقة وجذابة، ويمكن أن تتناسب بشكل كبير مع المناسبات وأجواء الافراح.



ويعد اختيار القمصان الشيفون خيارا ممتازا للمناسبات، حيث يتوفر منها المنقوش بالورود، والسادة، والتي يمكن أن تبرز إطلالتك بشكل غير متوقع، وأن تكون بديلا ممتازا عن ارتداء الفساتين السواريه، ويمكن أن تتلاءم مع المحجبات ايضا، حيث انها بأكمام طويلة، لذا تعطي شكلا انيقا، وجذابا جدا للمحجبات.



وارتداء القمصان الشيفون يمكن أن يتماشى مع الجيب الحرير باللون السادة إذا كان القميص منقوشا، ويمكن ان تكون الجيب باللون الغامق او منقوشة إذا كان القميص سادة، ويمكن ارتداؤها ايضا مع السراويل القطن ذات الرجل الواسعة، فهي تتلاءم معها بشكل انيق، وتعطي إطلالة جذابة، حيث يمكن ارتداؤها اذا كنتِ من عشاق ارتداء السراويل.



وإليكم صور توضح كيفية تنسيق القمصان الشيفون على الملابس لتتناسب مع المناسبات والأفراح البسيطة، اختاري منها ما يناسبك..