ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير لبناني: يجب أن نتفق مع سوريا لاستخدام معبر نصيب للتصدير

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:28 م
معبر نصيب بين سوريا
معبر نصيب بين سوريا و الأردن
رويترز
قال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إنه يجب على لبنان السعي لإبرام اتفاق مع سوريا حتى يتمكن المصدرون اللبنانيون من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط عبر الحدود السورية مع الأردن بعد أن استعادت دمشق السيطرة على تلك الحدود.

وقال خوري إن من المهم أن يكون بمقدور المصدرين اللبنانيين إرسال منتجاتهم مجددا برا عبر سوريا إلى معبر نصيب مع الأردن ومنه إلى المنطقة الأوسع، واصفا المعبر الذي كان مغلقا بسبب الحرب "بالشريان الحيوي" للاقتصاد اللبناني.

وقال خوري لرويترز في مقابلة "إن شاء الله بالمفاوضات التي ستجرى بين الأطراف اللبنانية والسورية والأردن ستفتح هذا الطريق لأن صادراتنا انخفضت بحدود 35 بالمئة بعدما اندلعت الحرب في سوريا".

واستعادت القوات الحكومية السورية في وقت سابق هذا الشهر السيطرة على معبر نصيب في هجوم بدعم روسي.

وتشير تعليقات خوري إلى أهمية إعادة فتح معبر نصيب لاقتصادات المنطقة. وقبل اندلاع الحرب في سوريا في 2011، كان المعبر بمثابة مسار مرور رئيسي لمئات من الشاحنات والتي تنقل يوميا سلعا بين تركيا والخليج في تجارة سنوية قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وقال خوري "برأيي أيضا أن مصلحة السوريين أن يتم فتح هذا المعبر ومصلحة الأردن أن ينفتح... انما لنرى ما هي الشروط والعوامل الأخرى التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار".

وأحد العوامل المعقدة بالنسبة للبنان هي الخلاف السياسي بشأن ما إذا كان يجب على البلاد أن يكون لها علاقات رسمية مع دمشق، في ظل انقسام شديد بين السياسيين اللبنانيين بشأن هذه القضية.

ويتبع لبنان سياسة "النأي بالنفس" في الحرب السورية منذ اندلاعها في 2011.

ويريد الحلفاء اللبنانيون للرئيس السوري بشار الأسد تطبيع العلاقات، بينما يقول خصومه اللبنانيون إن العلاقات يجب أن تبقى عند الحد الأدنى.

وخوري عضو في التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون والمتحالف سياسيا مع حزب الله.

وتحارب جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران في سوريا منذ عام 2012 لدعم الأسد.

وقال خوري "إذا مصلحة لبنان تقتضي أن نحكي مع النظام السوري المسيطر على أرض كبيرة جدا من سوريا.. فليكن".

وأضاف قائلا "المفاوضات لم نعرف بعد كيف ستجرى إذا ما كانت ستحصل من دولة إلى دولة أو من أجهزة (أمنية) الى أجهزة لكن يجب أن يحصل اتفاق، لأن مصلحة لبنان الاقتصادية هنا لها الأولوية".

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة لـ ترامب مع ممثلة إباحية

شاهد.. محمد صلاح يلعب كرة السلة عاريا فى تدريبات ليفربول

هشام زكريا: استفدنا من تجربة الأهلي.. والنجم الأوحد هو الجونة

صفعة جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لحظة انقلاب مركب في بحيرة ومصرع 14 شخصا بـ أمريكا ..فيديو

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

خبايا 44 مدينة سرية في روسيا لا تظهر على الخرائط.. صور

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

عمر جابر: كلام الناس أشبه بالتراب

محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 24 جنيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

فيديو

أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو
طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو
أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو
علام: زواج القاصرات مفاسده كثيرة وفقا للأبحاث العلمية.. فيديو
شوقي علام: دار الإفتاء هي العقل النابض للأزهر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟