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فن

حسن الرداد يبعث برسالة مؤثرة لـ سميرة محسن بعد تكريمها.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:32 م
صدى البلد
أحمد البهي
بعث الفنان حسن الرداد برسالة الى الفنانة سميرة محسن عقب تكريمها أمس من قبل المهرجان القومى للمسرح ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير"إنستجرام " ، خاصة وانه من قام بتقديمها على المسرح قبل صعودها لاستلام الجائزة .

وعلق الرداد على عدد من الصور التى جمعته بالفنانة سميرة محسن قائلًا: "امبارح كنت بقدم أستاذتي الغالية د سميرة محسن و بسلمها درع التكريم فى افتتاح المهرجان القوميى للمسرح الف مبروك يا دكتور ، ربنا يديكى الصحة و يخليكى لينا و تفضلى تقدمى اجيال كتير للفن المصرى" .

يذكر ان أحدث أعمال حسن الرداد مسلسل " عزمى وأشجان " ، والذى شاركه فى بطولته إيمى سمير غانم وعرض خلال شهر رمضان الماضى 2018.
حسن الرداد يبعث برسالة مؤثرة لـ سميرة محسن بعد تكريمها.. صور
حسن الرداد يبعث برسالة مؤثرة لـ سميرة محسن بعد تكريمها.. صور
حسن الرداد يبعث برسالة مؤثرة لـ سميرة محسن بعد تكريمها.. صور

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