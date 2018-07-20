حسن الرداد يبعث برسالة مؤثرة لـ سميرة محسن بعد تكريمها.. صور

بعث الفنان حسن الرداد برسالة الى الفنانة سميرة محسن عقب تكريمها أمس من قبل المهرجان القومى للمسرح ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير"إنستجرام " ، خاصة وانه من قام بتقديمها على المسرح قبل صعودها لاستلام الجائزة .



وعلق الرداد على عدد من الصور التى جمعته بالفنانة سميرة محسن قائلًا: "امبارح كنت بقدم أستاذتي الغالية د سميرة محسن و بسلمها درع التكريم فى افتتاح المهرجان القوميى للمسرح الف مبروك يا دكتور ، ربنا يديكى الصحة و يخليكى لينا و تفضلى تقدمى اجيال كتير للفن المصرى" .



يذكر ان أحدث أعمال حسن الرداد مسلسل " عزمى وأشجان " ، والذى شاركه فى بطولته إيمى سمير غانم وعرض خلال شهر رمضان الماضى 2018.