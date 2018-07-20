فتاة من ذوى القدرات الخاصة تناشد الرئيس بحذف كلمة إعاقة..فيديو

ناشدت سما رامى أحدى نجوم أغنية رقم صحيح، الرئيس السيسى بإزالة كلمة "إعاقة" وإستبدالها بكلمة "ذوى القدرات الخاصة" أو "أصحاب الهمم".



وتابعت رامى خلال حوارها مع الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "الأولى"،:" أتمنى من الرئيس السيسى أن يسمع صوتى، مضيفا:"والدى إقترح على مناشدة الرئيس من خلال الفيس بوك".



ويذكر أن أغنية رقم صحيح غنّتها مطربة مصر الأولي الفنانة أنغام بمشاركة مجموعة من ذوي القدرات الخاصة في حفل افتتاح "ملتقي أولادنا" وكانت من إخراج الدكتور عاطف عوض وكيل معهد الباليه بأكاديمية الفنون.

