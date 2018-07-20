بعد وفاة اثنين بـ لدغ الثعابين.. الرعب يسيطر على قرية شبرا بخوم بالمنوفية.. والأهالي يلجأون إلى الشيح لإبعادها عن المنازل.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

شبرا بخوم قرية بالمنوفية هاجمتها الثعابين للمرة الثانية منذ عام ١٩٩٦

الأهالي تطالب بحل لظاهرة انتشار الثعابين عقب مقتل اثنين من الأهالي

طوارئ بالقرية.. ومديرية الصحة تكثف جهودها للحد من لدغات الثعابين



" ولادنا خايفين يناموا في البيت بعد ما مات اثنين من البلد بلدغ الثعابين"، هكذا عبر أهالي قرية شبرا بخوم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب مقتل اثنين من أهالي القرية بلدغات الثعابين وإصابة ٣ آخرين.



ووسط حالة من الرعب بين اهالي القرية قال أحمد سليمان من أهالي القرية، أن الذعر ساد بين اهالي القرية بعد وفاة بائع وسيدة من أهالي القرية وإصابة طفل واحد الشباب وسيدة بلدغات الثعابين، موضحا أن الأهالي لجوا الي وضع " الشيح " علي مداخل منازلهم وكذلك في الشرفات والأبواب لإبعاد الثعابين عن منازلهم خوفا علي أطفالهم.



واضاف هاني منصور، أحد اهالي القرية، انها ليست المرة الأولى في ظهور الثعابين حيث ظهرت من قبل في عام ١٩٩٧ ومات ٣ من الأهالي وأصيب العشرات وتكرر الوضع وكانت حالات فردية ولكن ازداد الأمر سوءا خوفا علي الاطفال وتجاهل المسئولين في معالجة الموقف.



وطالب عدد من أهالي القرية بضرورة مواجهة الثعابين دون وضع حلول مؤقتة قد تؤدى الي اختفاء الثعابين فترة وظهورها عقب ذلك ومعالجة الظاهرة نفسه.



من جهته، أكد السيد توفيق أحد فلاحي القرية، أنه من أكثر من اسبوع بدأت في مشاهدة عدد من الثاعبين بالقرب من أرضه الزراعية وهو أمر طبيعي في هذه الأوقات من العام بسبب إرتفاع درجة الحرارة، مضيفا أنه شاهد نحو 4 ثعابين كبيرة الحجم ولم يكن بيديه أية أداة لقتلهم، مشيرا إلى أنه نجح في قتل 2 من الثعابين حينما كان معه فأس خاصة بعمله في الأرض الزراعية.



وداخل الوحدة الصحية بالقرية تواجدت سيارة الإسعاف التي أعلنت مديرية الصحة تواجدها على مدار ٢٤ ساعة لمدة شهر كامل لاسعاف اى حالات طارئة قد تحدث مع تعليق لافته كبيرة بتوافر مصل الثعابين والعقارب علي مدار اليوم مع تواجد طبيبة ورئيس الوحدة الصحية.



كما انتشرت سيارات الوحدة المحلية لرفع المخلفات واماكن اختباء الزواحف لإجراء عمليات النظافة للقضاء علي اى تجمعات قد تختفي بها الثعابين الي جانب أتخاذ إجراءات وقائية وتوعوية للأهالي.



وقال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن حالة الطوارئ موجودة داخل الوحدات الصحية بمركز قويسنا وكذلك بالمستشفي المركزى مع توفير أمصال الثعابين والعقارب وعمل نوعية من الرائدات الريفيات للمرور علي المنازل لتوعية الأهالي بالتوجه الي المستشفيات في حالة اى لدغات ثعابين.



واضاف مجدي أبو السعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، انه تم عمل حملة نظافة موسعة بالقرية لسرعة إزالة تجمعات القمامة وتطهير المصارف والترع ورفع تراكمات الهدم لمنع إختباء الثعابين بها حرصا علي سلامة المواطنين وإستمرار حملات النظافة والتوعية والإشراف والمتابعة عليها من قبل الوحدة المحلية.



كما تباشر مديرية الزراعة بالمحافظة بوضع البيض بعد حقنه بطعم مسمم وكذلك امناء الدواجن كطعم للثعابين للقضاء عليها ووضعها داخل الأرض الزراعية والأماكن المحتمل ظهور بها الثعابين بالقرية.



وزار الدكتور حمدى جامع مدير مديرية الزراعة بالقرية لمتابعة التحصينات وسير إجراءات الوقاية والتحصين بالقرية لمنع ظهور الزواحف وخاصة الثعابين ومهاجمة أهالي القرية .