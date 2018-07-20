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برلمان

برلماني يشيد بتصريحات الرئيس السيسى لقادة الرأى بالخرطوم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:29 م
السيسي والبشير
السيسي والبشير
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أشاد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة الرأى بالخرطوم، والتى أكد فيها أن "أمن السودان جزء من أمن مصر"، وغيرها من التصريحات التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد والي في بيان له، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان حظيت بترحيب رسمى وشعبى سودانى كبير ولها آثار إيجابية قوية فى ضوء خصوصية العلاقات الأخوية بين البلدين والروابط القوية والراسخة التي تربط بين مصر والسودان في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

أكد النائب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم تأتى فى إطار توطيد الروابط والعلاقات التاريخية والأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان.

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