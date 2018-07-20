ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

القوات العراقية تمنع متظاهري الناصرية من دخول منزل محافظ ذي قار

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:27 م
القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن منعت متظاهري الناصرية من دخول منزل المحافظ يحيى الناصري.

وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن متظاهري الناصرية حاولوا، دخول منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، مضيفًا أن القوات الأمنية تحاول تفريقهم ومنعهم من دخول المنزل بواسطة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.

كان آلاف الأشخاص بقيادة شيوخ عشائر ذي قار تظاهروا وسط الناصرية، اليوم، للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة وحل مجالس المحافظات.

ترشيحاتنا

ليفربول عن محمد صلاح: ابتسامات من القلب بعد العودة

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

بكري: حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط الجيش.. فيديو

لاعبو المنتخب الإنجيلزي يتسببون في أزمة لمانشستر سيتي

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

محمد صلاح ينشر صورة من جزر المالديف بعد عودته لليفربول

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة

شاهد.. لحظة القبض على المتهمين بإنشاء مصنع لكبس الهيروين في العبور

هشام زكريا: استفدنا من تجربة الأهلي.. والنجم الأوحد هو الجونة

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا قبل لقاء بتسوانا

ماني يجدد تعاقده مع ليفربول ويرتدي القميص رقم 10

طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

فيديو

أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو
طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو
أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو
علام: زواج القاصرات مفاسده كثيرة وفقا للأبحاث العلمية.. فيديو
شوقي علام: دار الإفتاء هي العقل النابض للأزهر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟