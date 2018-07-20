القوات العراقية تمنع متظاهري الناصرية من دخول منزل محافظ ذي قار

أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن منعت متظاهري الناصرية من دخول منزل المحافظ يحيى الناصري.



وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن متظاهري الناصرية حاولوا، دخول منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، مضيفًا أن القوات الأمنية تحاول تفريقهم ومنعهم من دخول المنزل بواسطة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.



كان آلاف الأشخاص بقيادة شيوخ عشائر ذي قار تظاهروا وسط الناصرية، اليوم، للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة وحل مجالس المحافظات.