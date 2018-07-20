العبادي يعلن رفضه قانون امتيازات النواب ويؤكد تقديم طعن به

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، اليوم الجمعة ، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي أقره البرلمان، وأكد تقديم طعن به، وأن القانون فيه تبعات مالية.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية عن المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صدر اليوم :" أن رئيس مجلس الوزراء العراقي رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب بصورة غامضة".



وأضاف المكتب أن "العبادي أكد على تقديم طعن به لانه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية".