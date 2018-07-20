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اقتصاد

عمرو فتوح يطالب بتخصيص 2019 عاما للصناعة الوطنية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:28 م
فتوح
فتوح
ولاء عبد الكريم
قال عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمري بدر، أن الصناعة هى العمود الرئيسي للتنمية والحل الاقوي للنهوض بالاقتصاد المصري، متمنيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بتبني عام 2019 عامًا للصناعة المصرية خاصة فى ظل ما تستهدفه الدولة من زيادة النمو الصناعي من 6.3 % خلال العام الجاري لتصل إلى 10,7% خلال عام 2022.

وأضاف فتوح، أن الوقت الأن مناسب للتحرك نحو تشجيع الصناعة الوطنية من خلال تدشين المبادرات الخاصة بالأهتمام بالانتاج الصناعي، لافتا إلى أن تبنى الرئيس السيسي تمكين المرأة المصرية ورعاية الشباب باطلاقه عام المرأة وعام للشباب لاقت صدي كبير جدًا فى كافة المؤسسات الحكومية وهو ما يمكن استغلاله لصالح النهوض بالصناعة قائلًا: "اتمنى أن يكون عام 2019 عام الصناعة حتي يكون هناك توجه عام من جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالانتاج الصناعي".

وأكد أن زيادة النمو الصناعي هو الحل الأمثل والعاجل لمواجهة آثار الاصلاح الاقتصادي الجري والذى كان مطلب القطاع الخاص منذ أعوام، لافتا إلى أن رفع معدلات الإنتاج يتطلب تشغيل عدد أكبر من المصانع وحل مشكلات المصانع المتوقفة وضخ استثمارات جديدة فى القطاعات الانتاجية المختلفة، بما يعنى زيادة فرص عمل الشباب و رفع الأجور وتحسين المعيشة وتحقيق معدلات النمو الصناعي الذى تستهدفه الدولة بحلول 2022.

وشدد عضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية مستثمرى بدر، علي أهمية المضي قدمًا نحو تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية بالتوازي مع تنفيذ خطط وأولويات الدولة فى الارتقاء بالصناعات الكبري والحفاظ عليها مثل البتروكيماويات وإعادة إحياء الصناعات القومية العملاقة مثل صناعة الغزل والنسيج والصناعات كثيفة العمالة للحد من فاتورة الاستيراد وتشجيع الصادرات وتشغيل الشباب.

وأضاف: لا يجب الاهتمام بصناعة معينة على حساب الصناعات الأخرى ولذلك يجب على الدولة العمل بالتوازي فى جميع الاتجاهات لتحقيق معدلات نمو سريعة وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة من خلال الاهتمام بالصادرات وتنشيط السياحة للوصول إلى معدلاتها الطبيعية.

وأكد فتوح على ضرورة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص لتبنى اقامة مشروعات قومية عملامة مثل تلك التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة و تنمية محور قناة السويس ومدينة العالمين وغيرها وهو ما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص فى زيادة حجم استثماراته المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وقال أن البيروقراطية والفساد واستحواذ السماسرة على اغلب الاراضى الصناعية تعد من ابرز المعوقات التى تواجه رجال الأعمال فى مصر إلا أن الطفرة التى حدثت خلال الفترة الماضية فيما يخص تيسير انهاء الاجراءات والتراخيص وانشاء وتطوير مراكز المستثمرين الجديدة، وصدور قانون التنمية الصناعية الجديدة تعد انطلاقة حقيقية نحو ازالة المعوقات وتهيئة مناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية التصدي لسماسرة الاراضى الصناعية وإعادة تنظيم منظومة طرح الاراضى وحل مشكلات جهة الولاية للقضاء على العشوائية والفساد والبيروقراطية الإدارية فى كافة المدن الصناعية.

وطالب فتوح هيئة التنمية الصناعية بوضع استراتيجية جديدة لمنح التراخيص للقطاعات الصناعية ذات الأولوية ووضع قائمة بالاحتياجات الصناعية والسلع التى لا يتم انتاجها فى مصر ويتم استيرادها من الخارج بكميات ضخمة لوضعها في المقدمة وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.

كما طالب بضروة وضع تحديث الصناعة وتأهيل العمالة فى مقدمة اولويات الحكومة للنهوض بالصناعة خلال الفترة المقبلة وإعادة النظر فى قانون العمل بما يتيح ربط الاجر بالانتاج وإلزام المصانع بتدريب العمالة وتأهليها بما يلائم احتياجات المصانع وزيادة الإنتاجية والارتقاء بالجودة بالاضافة إلى الاهتمام بالجانب الانساني والصحي للعامل من خلال إدخاله فى منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير احتياجاته وإعلاء قيم العمل و تعزيز روح الانتماء من خلال إعداد مناهج دراسية تحث على الاهتمام بالعامل والعمل فى كل المراحل التعليمية والاهتمام بالتعليم الفني.

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