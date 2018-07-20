افتتاح ملتقى الطفل بالمهرجان القومى للمسرح على متروبول..صور



انطلقت فعاليات الملتقي الأول لمسرح الطفل ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة على مسرح متروبول.



بدأ الحفل فى الخامسة مساء بالساحة الخارجية للمسرح بعرض لفرقة تنورة بنات بنها التابعة للادارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لميس الشرنوبى بقصور الثقافة .



ثم بدأ عرض المسرحية الاستعراضية "سنو وايت" بطولة مروة عبد المنعم، عايدة فهمى، مصطفى حجاج، باسم قناوى، علاء النقيب، هشام عادل، شاما منصور، كريم عبد الشافى، عبد الحميد محمد، عبد الله جمعة والطفلة فرح شادى، أشعار خالد الشيبانى، ألحان حسن دنيا، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى حجاج، إعداد وإخراج محسن رزق.



شهد الافتتاح د. حسن عطية رئيس المهرجان، والفنانة عزة لبيب مدير الملتقى والكاتب الكبير يعقوب الشارونى ود. محمد عبد المعطى، والمخرج محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس والفنانة هبة توفيق والمخرج إيمان الصيرفى وأعضاء لجنة التحكيم وهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز رئيس اللجنة وعضوية د. أحمد حلاوة، ود. مصطفى سليم، والناقد المسرحى جرجس شكرى، ود. عبد الرحمن دسوقى، ود. عاطف عوض، ود. نجلاء الجبالى، د. سامى عبد الحليم، كما شهد العرض اقبالا جماهيريا كبيرا حيث اضطرت إدارة المسرح إلى الإستعانة بجنبات المسرح لجلوس الجمهور عليها.



يشارك فى الملتقى ٧ عروض وهى "حنان فى بحر المرجان" انتاج هيئة الثقافة الجماهيرية محافظة أسوان، و"رحلة فى أعماق البحار" إخراج محمد العشرى انتاج هيئة الثقافة الجماهيرية بمحافظة بور سعيد، و"غابة الأذكياء" إخراج أشرف فجل انتاج هيئة الثقافة الجماهيرية محافظة الغربية، و"لعبة الحب" إخراج عبد الله أبو النصر انتاج هيئة الثقافة الجماهيرية دمياط، و"صائد العفاريت" إخراج جمال ياقوت انتاج مدرسة كريشين للفنون بالأسكندرية، تبدأ جميع عروض على مسرح متروبول فى الثامنة مساءا، وتختتم بعرض "رحلة الزمن الجميل" إخراج محمد نور وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس وتعرض على خشبة المسرح القومى يومى الثلاثاء ٧/٣١ والأربعاء ٨/١ بالاضافة الى ندوة عن مسرح الطفل يحاضر فيها د. نبيلة حسن ود.محمد ابو الخير بالإضافة لمشاركة المخرج المسرحي باسم قناوي والكاتب الكبير يعقوب الشاروني وغيرهم من المتخصصين في مسرح الأطفال.



يذكر أن عرض "سنو وايت" سوف يعاد عرضه للجمهور غدا السبت فى الثامنة مساء على مسرح متروبول.



جدير بالذكر المهرجان القومى للمسرح تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالى وحتى ٢ اغسطس المقبل.