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أخبار العالم

قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:26 م
غزة
غزة
أ ش أ
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف حربي إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة حربية من نوع "اف 16" قصفت موقعًا للمقاومة بعدة صواريخ غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة بثلاثة صواريخ على موقع تابع لكتائب القسام شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعًا شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لوسط مدينة غزة، إلى ذلك دوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة جنوب إسرائيل.

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