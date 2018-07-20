ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

واشنطن ترفض مقترحا طرحه بوتين لحل النزاع في شرق أوكرانيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:24 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
أعلن مسئول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مقترحا طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤول ، الذي رفض الكشف عن هويته ، لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة ، إن اقتراح بوتين الذي جاء خلال القمة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب يقضي بإجراء استفتاء في شرق أوكرانيا كوسيلة لحل النزاع في المنطقة.

وأضاف أن نتائج أي استفتاء في منطقة دونباس التي لا تخضع لسيطرة حكومة كييف لن تحظى بالشرعية الدولية ، مشيرا إلى أن اتفاقات مينسك المعنية بحل هذا النزاع لا تتضمن خيار الاستفتاء.

وقد كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ، أمس الخميس ، أن الرئيس الروسي أبلغ دبلوماسيين روس أنه اقترح على الرئيس الأمريكي إجراء استفتاء بمراقبة دولية لحل النزاع بين الانفصاليين وكييف في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن بوتين وافق على طلب ترامب بعدم الإعلان عن مقترحه لحين يتمكن الرئيس الأمريكي من دراسته.

ولا تزال تفاصيل القمة التي جمعت ترامب وبوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي تنشر تباعًا حيث اعتمد الرئيسان على تصريحات مقتضبة ذكروا من خلالها الخطوط العريضة للمسائل التي بحثوها

ترشيحاتنا

لاعبو المنتخب الإنجيلزي يتسببون في أزمة لمانشستر سيتي

ليفربول عن محمد صلاح: ابتسامات من القلب بعد العودة

أستاذ جامعي يقتل نجله بدمياط .. والسبب 400 جنيه

إيكونوميست: الجنيه المصري أكثر العملات تداولا بأقل من قيمتها

مبروك عطية يوجه رسالة لكل رجل متزوج

محمد النني يتصدر قائمة 25 لاعبا من ارسنال في معسكر سنغافورة

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو

المفتي : فوائد البنوك ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار .. فيديو

في خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يبكي 3 مرات ويطالب رجال الأعمال بالاستثمار في الصناعات الأساسية.. ويؤكد: قضاء حوائج الناس أكثر ثوابا من تكرار الحج و سقي الماء أفضل الصدقات.. و150 ألف مئذنة تصدح بالحق

مصرع مطرب إكوادوري قفز من أعلى شلال بعد تصويره أغنية جديدة

علام: 3400 حالة طلاق شهريا.. ونفتي بوجوب التنفيذ في حالة أو اثنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

فيديو

أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو
طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو
أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو
علام: زواج القاصرات مفاسده كثيرة وفقا للأبحاث العلمية.. فيديو
شوقي علام: دار الإفتاء هي العقل النابض للأزهر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟