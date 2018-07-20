واشنطن ترفض مقترحا طرحه بوتين لحل النزاع في شرق أوكرانيا

أعلن مسئول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مقترحا طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في شرق أوكرانيا.



وقال المسؤول ، الذي رفض الكشف عن هويته ، لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة ، إن اقتراح بوتين الذي جاء خلال القمة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب يقضي بإجراء استفتاء في شرق أوكرانيا كوسيلة لحل النزاع في المنطقة.



وأضاف أن نتائج أي استفتاء في منطقة دونباس التي لا تخضع لسيطرة حكومة كييف لن تحظى بالشرعية الدولية ، مشيرا إلى أن اتفاقات مينسك المعنية بحل هذا النزاع لا تتضمن خيار الاستفتاء.



وقد كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ، أمس الخميس ، أن الرئيس الروسي أبلغ دبلوماسيين روس أنه اقترح على الرئيس الأمريكي إجراء استفتاء بمراقبة دولية لحل النزاع بين الانفصاليين وكييف في شرق أوكرانيا.



وأوضحت الوكالة أن بوتين وافق على طلب ترامب بعدم الإعلان عن مقترحه لحين يتمكن الرئيس الأمريكي من دراسته.



ولا تزال تفاصيل القمة التي جمعت ترامب وبوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي تنشر تباعًا حيث اعتمد الرئيسان على تصريحات مقتضبة ذكروا من خلالها الخطوط العريضة للمسائل التي بحثوها