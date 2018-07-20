هجوم إلكتروني يستهدف نظام الصحة العامة بسنغافورة

استهدف هجوم الكتروني نظام الصحة العامة بسنغافورة ، واخترق بيانات عدد قياسي من الأشخاص بلغ 1.5 مليون ، كما استهدف رئيس الوزراء الذي نجا مرتين من مرض السرطان.



وقالت وزارتا الاتصالات والصحة ، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ، إن "المهاجمين استهدفوا بشكل متكرر تفاصيل البيانات الشخصية لرئيس الوزراء لي هسين لونج الشخصية ومعلومات عن الدواء الذي تناوله ، ولا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة".



وعولج رئيس وزراء سنغافورة من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البروستاتا ، وقال إنه إذا كان المتسللون يبحثون عن سر من أسرار الدولة أو شيء لإحراجه فسوف يصابون بالإحباط.