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أخبار العالم

هجوم إلكتروني يستهدف نظام الصحة العامة بسنغافورة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:24 م
سنغافور
سنغافور
أ ش أ
استهدف هجوم الكتروني نظام الصحة العامة بسنغافورة ، واخترق بيانات عدد قياسي من الأشخاص بلغ 1.5 مليون ، كما استهدف رئيس الوزراء الذي نجا مرتين من مرض السرطان.

وقالت وزارتا الاتصالات والصحة ، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ، إن "المهاجمين استهدفوا بشكل متكرر تفاصيل البيانات الشخصية لرئيس الوزراء لي هسين لونج الشخصية ومعلومات عن الدواء الذي تناوله ، ولا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة".

وعولج رئيس وزراء سنغافورة من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البروستاتا ، وقال إنه إذا كان المتسللون يبحثون عن سر من أسرار الدولة أو شيء لإحراجه فسوف يصابون بالإحباط.

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