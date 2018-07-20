خبايا 44 مدينة سرية في روسيا لا تظهر على الخرائط.. صور

بمجرد السماع عن وجود مدن روسية سرية يُمنع أي شخص حتى الروس من دخولها، فإن هذه المدن تبدو مثل الكابوس او الخيال لبعض المغامرين.



ويوجد في روسيا حتى يومنا هذا 44 مدينة روسية مغلقة محاطة بالأسلاك الشائكة وتقع تحت حراسة مشددة من قبل الجيش الروسي، حيث تمتلك هذه المدن وزارة الدفاع الروسية، والهيئة الفدرالية الروسية للطاقة النووية، ووكالة الفضاء الفيدرالية الروسية.



وتقول صحيفة "مويا روسيا" في تقريرها عن تلك المدن، إنه للدخول إلى هذه المناطق يجب الحصول على تصريح خاص، كما يمكن الحصول على هذا التصريح من أحد أقاربك الذين يقطنون في هذه المناطق، موضحة أن التصريح أيضًا يصدر إلى من يجد عملًا في تلك المدن أو من يجد زوجًا او زوجة من الاهالي القاطنة هناك.



وتضيف الصحيفة: "بالطبع هناك حلول بديلة. ففي بعض المناطق تجرى من وقتًا لآخر فاعليات ثقافية ورياضية، التي يتم فيها دعوة "الغرباء" وكذلك يمكن المرور عبر الثغرات والممرات السرية لدخول بعض المدن ولكن حقيقة يجب الأخذ في الاعتبار أن الدخول غير المشروع يترتب عليه عقوبات وطرد فوري خارج المدينة".



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومًا، أمس الأول، بفتح أحد تلك المدن وهي مدينة "شيخاني"، حيث من المقرر أن يتم فتح المدينة لتستقبل الضيوف في شكل عادي ابتداء من 1 يناير 2019 بحسب المرسوم.



وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها يعود إلى بداية شهر أبريل العام الجاري، أن غاز "النوفيتشوك" الذي تزعم السلطات البريطانية انه استخدم لتسميم الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال، تم تطويره في هذه المدينة.



وتعود هذه المدن السرية إلى الحقبة السوفيتية، حيث تجري روسيا بداخلها تجاربها العسكرية والعلمية، كما تشير عدد من التقارير الروسية إلى أن إجمالي عدد السكان في هذه المدن يصل إلى 1.5 مليون شخص.



وتقع 75% من المدن الروسية تحت سيطرة وزارة الدفاع الروسية، بينما تمتلك الهيئة الفدرالية للطاقة النووية النسبة الباقية.



ومن أشهر تلك المدن لمغلقة هي مدينة جيليزنوجورسك،وسيفيرسك، وساروف، وسيفيرومورسك، وتريوخغورني، وميرني، وكابوستين يار، وسفوبودني، وزفيزدني، وأوزيرسك، وليسنوي.