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حوادث

غدا.. نظر إعادة محاكمة 8 إخوان بقضية ميدان الشهداء بحلوان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:04 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، غدًا السبت، ثاني جلسات إعادة محاكمة 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لتورطهم فى أحداث «ميدان الشهداء» بحلوان.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، سبق وقضت بمعاقبة 16 إخوانيا بالسجن المشدد 15 عامًا، لتورطهم بالتجمهر وأحداث الشغب فى ميدان الشهداء بمنطقة حلوان.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمون اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمنى بالبلاد، مع علمهم بالغرض المقصود منه بأن استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم بأن توجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى ميدان الشهداء محل تواجد المجنى عليهم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، وألقوا زجاجات المولوتوف صوبهم، ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة، فوقعت منهم الجريمة.

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