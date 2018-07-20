عمليات بغداد تعلن فتح طرق العاصمة بعد انسحاب المتظاهرين منها

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، اليوم الجمعة، عن فتح جميع الطرق قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بعد انسحاب المتظاهرين منها.



وقال الربيعي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قيادة عمليات بغداد قامت بفتح جميع الطرق قرب ساحة التحرير وسط بغداد، بعد انسحاب المتظاهرين منها والذين كانوا يطالبون بتحسين الخدمات، بعد محاولات قوات مكافحة الشغب تفريقهم.



وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الأحزاب السياسية.