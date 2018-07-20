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رياضة

رونالدو الظاهرة يشيد بقدرات لاعب ريال مدريد الجديد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:25 م
صدى البلد
نور عادل
أشاد الظاهرة البرزيلية رونالدو، نجم الكرة العالمية سابقًا، بقدرات مواطنه فينيسيوس جونيور، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أشار إلى أنه لاعب ذو جودة عالية وموهبة فائقة ويعد أكبر آمال كرة القدم البرازيلية.

وقدم نادي ريال مدريد لاعبه الشاب فينيسيوس جونيور لوسائل الإعلام، مساء اليوم الجمعة، حيث رافق رونالدو دي ليما مواطنه طوال اليوم سواء في المقصورة الشرفية أو في الملعب أو خلال تقديمه رسميًا على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال "رونالدو":"حين قام بتقديم فينيسيوس في المؤتمر الصحفي: “إنه لاعب ذو جودة عالية وموهبة فائقة ويعد أكبر آمال كرة القدم البرازيلية.. لقد أتى إلى فريق مذهل، فهنا قضيت أسعد فترات حياتي وأنا ألعب الكرة وهنا تمكنت من تحقيق أهم الأشياء خلال مسيرتي الكروية"، وتابع: "من الممكن أن يكون الأمر صعبا في البداية ولكن هنا أفضل مكان بإمكانك اللعب فيه، أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي وسنكون هنا دائما لنعطيك كل ما ينقصك وكل ما تحتاجه".

ويُعتبر فينيسيوس دي أوليفيرا جونيور، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد أهم اللاعبين الشباب في كرة القدم العالمية، حيث وصل المهاجم البرازيلي إلى ريال مدريد عقب خوضه 70 مباراة مع فريق فلامنجو وتسجيله 14 هدفًا.

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