أستاذ جامعي يقتل نجله بدمياط .. والسبب 400 جنيه

نجح رجال مباحث دمياط الجديدة، في كشف غموض وفاة طالب اعدادي، حيث تبين ان والده قام بالتعدى عليه هو وشقيقيه وأحدث إصابات بالغة بهما، وذلك لقيام والدتهم وتدعى علياء عبد المنعم السجاعى سن 45 طبيبة بالمركز الطبى بدمياط الجديدة، بإبلاغ والدهم بقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى ( 400 ) جنيه و( 2 ) جنيه ذهب وسبيكة ذهبية وأمهلتهم فرصة لإعادة تلك الأشياء.



وتعدى الأب على ابنائه بـ "سير " موتور غسالة مثبت بـه مفك حديد لضربهما ولإحكام السيطرة عليهم، حتى توفي أحدهم من شدة التعذيب، وتم القبض علي الاب والام واخطرت النيابة.



تبلغ للعميد ابراهيم سليمان مأمور قسم دمياط الجديدة بشأن وفاة عبد الرحمن جمال عبد الشافى إبراهيم فرج سن 14 طالب ومقيم بدائرة القسم، حيث تبين وجود آثار ضرب وكدمات متفرقة بالجسم وبسؤال والده ويدعى جمال عبد الشافى إبراهيم فرج سن 47 مدرس بكلية طب الأزهر قرر أن نجله المذكور غادر المنزل أمس وقام بالبحث عنه حيث وجده ملقيا بالقرب من العمارة محل سكنه فقام بالصعود به إلى مسكنه ونقله للمستشفى .. ولم يتهم أحدا فى وفاته.



وبالعرض على النيابة العامة قرر محمد مكرم وكيل النيابة باشراف محمد القزاز مدير النيابة إنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وحضر الطبيب الشرعى وقام بتشريح الجثة وتسليمها لذويها ونظرًا لما إتسمت به الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدي على النفس وإزهاق الروح .



ووجه اللواء مجدى ابوالعز مساعد الوزير مدير أمن دمياط بتشكيل فريق بحث للتحريات، وكشف غموض الواقعة برئاسة العميد حسام الباز رئيس قسم المباحث الجنائية بالإشتراك مع فرع الأمن العام بدمياط .ضم الرائد محمد مجاهد رئيس مباحث دمياط الجديدة والنقيبين مصطفي ياسر واحمد عباس معاوني المباحث.



ومن خلال السير فى خطة البحث وجمع المعلومات تبين وجود إصابات مماثلة بأماكن متفرقة لجسد شقيقي المجنى عليه وهما : محمد سن 17 طالب بالثانوية العامة ، عمر سن 13 طالب بالمرحلة الإعدادية.



وبمناقشتهما عن سبب حدوث إصابتهما قررا بقيام والدهما بالتعدى عليهما وشقيقهما المتوفى وإحداث إصاباتهم وذلك لقيام والدتهما وتدعى علياء عبد المنعم السجاعى سن 45 طبيبة بالمركز الطبى بدمياط الجديدة بإبلاغ والدهم بقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى ( 400 ) جنيه وعدد ( 2 ) جنيه ذهب وسبيكة ذهبية وأمهلتهم فرصة لإعادة تلك الأشياء خاصة بعد علمها بقيام المتوفى باقتسام المبلغ المالى مع شقيقيه المذكورين .وبمواجهة الوالد بما جاء بأقوال أبنائه إعترف تفصيلًا بإرتكابه الواقعة بالتعدى على أبنائه بالضرب وإحداث إصابتهم ووفاة المذكور.



وقام بإعداد أداة الجريمة وهى عبارة عن سير موتور غسالة مثبت بـه مفك حديد لإحكام السيطرة عليه ، وبإرشاده تم ضبط أداة الجريمة بدولاب ملابسه ، وبمواجهة الزوجة أقرت بذات المضمون وتم القبض علي الأب والام وإتخاذ الإجراءات القانونية.