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أستاذ قلب: 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:34 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال الدكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العيني، إن نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في مصر مرتفعة، ولكن أغلب المصابين به ليس لديهم علم بذلك، موضحا أن 90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معلومة.

وأضاف "غريب" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ارتفاع ضغط الدم قاتل صامت ليس له أعراض مسبقة، ومن الممكن ان يكون أول عرض نزيف أو جلطة في المخ، مؤكدا أن الصداع ليس عرض لإرتفاع ضغط الدم.

وأضاف:"نسبة كبيرة تصل إلى 31% من أجهزة الضغط لا تعطي القراءة الصحيحة لمعدل ضغط الدم ".

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