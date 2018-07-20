لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

ظهرت الكثير من الابتكارات مؤخرا والتى تخص تنظيم المنزل والديكورات، وهو ما جعل الكثير من الفتيات تتجهن إلى تلك الابتكارات لتبتعد عن الفكر القديم والسائد منذ قديم الأزل، ولعل أهم ما انتشر مؤخرا هو وضع جزء مخصص في المنزل للمشروبات وهو ما يسمي باسم "ركن القهوة".



فكما جاء في موقع "STYLE"، فانتشر ركن القهوة بصورة كبيرة، ولاقي ترحيب ضخم من قبل محبي الإختلاف والتنوع، فيتميز هذا الركن بأنه يجمع بين الديكورات العصرية والمودرن في الوقت ذاته، لذا فأنه لاقي ترحيب ضخم وواسع من قبل الكثير من الفتيات وكذلك الشباب أيضًا، ويرجع السر وراء إنتشار ركن القهوة في المنزل إلى أنه لا يأخذ مساحة شاسعة.



شاهدي أبرز صور ركن القهوة وشاريكنا برأيك هل يمكنك تنفيذه في منزلك؟